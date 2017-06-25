У Чехії вперше судять учасника боїв на Донбасі

Чеські судові органи вперше почали розгляд справи за звинуваченням на адресу чеського громадянина в участі в боях на території України на боці сепаратистів, пише Радіо Свобода.

Першим про чеха, який увійшов у ряди ЛДНР і брав участь в бойових діях на Донбасі, повідомив в матеріалі в чеському тижневику Respekt відомий чеський журналіст-розслідувач Ондржей Кундра.

"З того, що мені про нього відомо, це людина, яка вже довго вишукує в житті військові елементи, він служив і в чеській армії. А до цього він деякий час жив на Донбасі. Поліція звинувачує його в тому, що він брав участь, або приєднався до "військових" акцій, хоча, можливо, прямої участі в них не брав. Але і за це його можна притягнути до суду", - повідомив Кундра.

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На думку журналіста, на Донбасі воює набагато більше чехів і словаків.

"Яка це кількість, точно невідомо. Сьогодні говорять про десятки чехів і словаків. Мені відомо, що поліція займається іншими справами – про участь чехів в боях, а не тільки справою цього першого чеха, якому пред'явили звинувачення", - сказав він.

Як повідомив представник Міністерства оборони Чеської Республіки Петро Медек, "громадяни Чеської Республіки можуть служити в армії іноземної держави лише за згоди головнокомандувача збройних сил, ним є президент республіки", однак це не стосується армій країн-членів НАТО.

"Якщо ж говорити про так звану луганську чи донецьку "республіки", то мова не йде про офіційну армію конкретної країни, а про збройну одиниці, тобто це вирішувалося б у відповідності зі статтями Кримінального кодексу", - сказав він.

Як зазначив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, дипломатичній місії відомо про участь чехів у бойових діях на Донбасі на стороні проросійських бойовиків.

Представник крайової прокуратури міста Градец Кралове, де розглядається справа, Павло Бужга підтвердив, що суд займається цією справою.

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"Можу підтвердити, що крайовий суд цим займається, однак згідно з рішенням представника прокуратури, на цю справу накладено інформаційне ембарго. Це означає, що більше інформації, що стосується цієї справи, її тривалості, перебігу розслідування та правового статусу надаватися не буде аж до зняття ембарго", - сказав він.

Як зазначив Бужга, сьогодні поки що не можна точно визначити, коли буде оголошено вирок. Розгляд справи в суді може тривати кілька місяців.