СБУ піймала екс-бойовика "ДНР", який розповів про "казаков" та вихідців із Росії серед терористів (відео)

СБУ спільно з Нацполіцією затримали на Донбасі колишнього бойовика «ДНР» повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що під час тимчасової окупації в 2014 році бойовиками Слов’янська чоловік зі зброєю чергував на одному з незаконних блокпостів терористів. Основна функція блокпосту ‒ протидія наступу сил антитерористичної операції.

«Зі слів затриманого бойовика, серед терористів було чимало вихідців з Росії, зокрема так званих «казаков» та представників Чечні. Після звільнення міста українськими військовими він тривалий час переховувався у родичів в одному з населених пунктів Донеччини, де і був затриманий оперативниками спецслужби», - йдеться у повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.