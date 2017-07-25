ОБСЄ зафіксувала, як бойовики перемістили військову техніку до Новоазовська

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала як впродовж трьох годин військова техніка рухалася в бік окупованого Новоазовська і у бік російського кордону. Про це йдеться у звіті місії.

Читайте такожБойовики не пускають ОБСЄ до Новоазовська: спостерігачі кажуть, що бачили військовий транспорт на блокпосту"22 липня, перебуваючи на підконтрольному «ДНР» блокпосту, розташованому на автошляху Е58 на північ від міста Новоазовськ (40 км на схід від Маріуполя), упродовж орієнтовно трьох годин у зв’язку з відмовою в доступі спостерігачі бачили, як через цей блокпост проїжджали численні транспортні засоби військового типу", - заявляє місія.

"Команда СММ зафіксувала у такій послідовності 1 БТР-80, що рухався в напрямку Новоазовська; автоколону у складі 4 автомобілів поліцейського типу, 2 чорних позашляховика з проблисковими маячками, 9 фургонів і 5 вантажівок військового типу (на багатьох із яких був напис «ТБГ», і скидалося на те, що на них перевозили чоловіків у військовій формі), що рухалася у напрямку кордону з Російською Федерацією", - стверджують спостерігачі.

Також, за їхніми словами, вони бачили одну порожню вантажівку військового типу, яка рухалася в напрямку Новоазовська; два чорні позашляховики з проблисковими маячками, які прямували в напрямку кордону з Російською Федерацією; 5 раніше зафіксованих порожніх вантажівок військового типу, які рухалися в напрямку Новоазовська; дві порожні вантажівки військового типу, що їхали в напрямку кордону з Російською Федерацією, а також дві порожні вантажівки військового типу, що прямували в напрямку Новоазовська".

Окрім того, СММ уточнила, що "спостерігачів не пропустили два озброєні члени «ДНР», які посилалися на розпорядження від своїх командирів, а також ще один озброєний член «ДНР» у військовій формі з емблемами, на яких російською мовою значилося «Полк спеціального призначення» і «Новоросія». Як зазначили в місії, на блокпост прибув начальник штабу представництва Збройних сил Російської Федерації в Спільному центрі з контролю та координації, і спостерігачі очікували загалом 3 години, упродовж яких інші цивільні автомобілі та транспортні засоби військового типу проїжджали через блокпост, причому членам патруля місії і надалі відмовляли в доступі.