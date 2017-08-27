"Земля здригалась": боєць АТО Тарасюк розповів про героїчну баталію із танком "ДНР"

Президент Петро Порошенко нагородив 23-річного лейтенанта Василя Тарасюка медаллю "Герой України". Під час запеклих боїв у промзоні Авдіївки у перші місяці 2017 року дістав три осколкові поранення і чотири контузії. Він особисто підбив ворожий танк "Т-72", вступивши з ним у вогневу дуель.

Про бій під Авдіївкою Тарасюк розповів в ефірі ТСН.Тиждень.

"Був період, коли наші позиції турбували ворожі танки, і дуже багато хлопців отримували тяжкі поранення. Це було останньою краплею. Я на той час зі своїм командиром взводу підготували позиції, на якій знаходився гранатомет і одного разу, коли я проходив повз позицію, я почув звук техніки і зрозумів, що є нагода знищити танк. Він був один і дуже чітко вискочив на свою пристріляну позицію. Там уже був підготовлений станковий гранатомет і на той момент він встиг зробити один постріл по хлопцях на сусідній позиції. Я здійснив постріл по ньому, щоб переключити його на себе. Це був постріл поруч із ним в районі Гусянки. Після того я відкоректувався і здійснив новий постріл, який влучив в нього. Танк задимився і я подумав, що це вже була перемога. Через те, що він був до мене лобовою частиною, яка є найбільш захищеною, я другим пострілом попав по ньому. Він задимився. Поки я перезарядився, щоб здійснити новий постріл він зробив постріл по мені. На щастя, він був поруч.

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У той момент я ні про що не думав. Головне було – перекоригуватися і знищити танк. Я зробив ще один постріл, який був поруч із ним. Він вдарив дуже близько до мене. Земля здригалась, але ще більше хотілось його знищити. Після того як я перезарядився він ще раз встиг по мені здійснити постріл. Я вистрілив і знову попав по ньому. Він знову димів. Я знову перезарядився і хотів закріпити успіх, але в останній момент з диму вилетів танковий снаряд, який влучив прямо по моїй позиції.

Я не можу сказати, що мене врятувало. Якийсь дух, бо мене відкинуло. Потім була інформація, що танк забрали і він більше не працює. Після цього я довгий час не міг вийти з позиції. Дякуючи іншому командирові з іншої роти, він під'їхав на неброньованому автомобілі і забрав мене з позиції", – розповів Тарасюк.