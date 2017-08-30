Спостерігачі ОБСЄ помітили автобуси з дітьми з окупованого Донбасу на російсько-українському кордоні

Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області РФ, зафіксувала автобуси з дітьми з окупованих територій Донбасу, які перетинали українсько-російський кордон. Про це йдеться у тижневому звіті за період з 23 по 29 серпня 2017 року.

Читайте такожУкраїнське командування буде карати бійців, які не дотримуються "шкільного перемир’я"

Зокрема, сказано, що 28 серпня на прикордонному пункті пропуску "Донецьк" було помічено автобусний конвой з приблизно 450 дітьми. "Діти їхали в Україну з російського літнього табору. Ще один автобусний конвой з близько 250 дітьми подорожував з України в Російську Федерацію наступного дня", - йдеться у звіті.

Окремо сказано, що 25 серпня о 10:40 на цьому ж прикордонному пункті пропуску було помічено машину швидкої допомоги, яка мала номерні знаки РФ. «Швидка» заїхала на територію України та повернулася назад в РФ в 10:55. В машині перебувала медична бригада з трьох осіб. Спостережна місія не мала можливості визначити, чи перевозила когось ця швидка.

Водночас місія заявляє, що помітила на кордоні 99 осіб у військовій формі, які перетинали кордон в обох напрямках, з них - 46 направлялися в РФ, 53 - на окуповані території Донбасу.