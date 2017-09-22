В ІС розкрили суперплан Путіна щодо Донбасу

Президент РФ Володимир Путін уже дав установки ватажкові "ДНР" Олександру Захарченку: що робити у випадку, якщо "блакитні каски" зайдуть на окуповані Росією території України. Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За його словами, той варіант місії, який пропонує Путін (віп-охорона для місії ОБСЄ, - УНІАН) – абсолютно неприйнятний, оскільки він ніяк не впливає на деескалацію конфлікту.

"Перше – місія ОБСЄ зі своїми функціями, завданнями та мандатом взагалі не має права втручатися в ситуацію, на що націлені миротворчі місії. Єдина їхня функція – це моніторинг, спостереження. Вони не можуть змусити виконувати пункти Мінських угод, змушувати бойовиків відводити озброєння. Місія ОБСЄ – спостерігати, фіксувати та повідомляти", - наголосив Тимчук.

Крім того, своєю пропозицією Путін вводить якесь ноу-хау в миротворчі операції, але з точки зору України, з точки зору європейських союзників і з точки зору самого міжнародного права і поняття миротворчих операцій в розумінні ООН Москва займається відвертою нісенітницею.

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"Так, вони придумали суперплан, як нівелювати миротворчу операцію, але цей план ні в які ворота не лізе", - заявив нардеп.

Відповідно, продовжив координатор ІС, Москва готова до того, що якщо їй доведеться йти на поступки й буде інший варіант миротворчої операції, то вони задіють запасний варіант.

"Вони готові піти шляхом, яким йшли у 2014 році – зображення громадянської непокори. Але якщо в 2014 році Путіну для цього доводилося тягати автобусами "тітушок", які зображували масовку під час захоплення адміністративних будівель, то зараз набагато простіше. Зараз бойовики "ЛНР", "ДНР" та інші легко і просто зобразять багатотисячну акцію протесту для того, щоб заблокувати миротворців ООН", - пояснив Тимчук.

Тобто Кремль придумав такий собі запасний варіант, щоб спочатку, при спробі ввести миротворців не за тим планом, який угодний Москві, відразу ж зірвати ці миротворчі операції. На думку нардепа, це буде робитися за відомим методом Путіна – спереду жінки і діти, а ззаду бойовики.

"Я впевнений на 100 відсотків, що саме це Путін і намагався донести до Захарченка", - підсумував координатор "Інформаційного спротиву".

Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що ватажок "ДНР" Олександр Захарченко прибув у Кремль. Причина візиту - нібито відвідування ювілейного концерту народного артиста СРСР Йосипа Кобзона.

Але російський опозиційний політик, організатор Антивоєнного руху Ольга Курносова заявила, що Кремль викликав ватажка терористів через занепокоєння у зв'язку з можливим введенням миротворців на Донбас, а відвідування концерту до 80-річчя Йосипа Кобзона - це лише прикриття.