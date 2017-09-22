В ІС розкрили суперплан Путіна щодо Донбасу
Кремль готує запасний варіант, якщо миротворча місія ООН на Донбасі буде призначена за українським сценарієм.
Президент РФ Володимир Путін уже дав установки ватажкові "ДНР" Олександру Захарченку: що робити у випадку, якщо "блакитні каски" зайдуть на окуповані Росією території України. Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
За його словами, той варіант місії, який пропонує Путін (віп-охорона для місії ОБСЄ, - УНІАН) – абсолютно неприйнятний, оскільки він ніяк не впливає на деескалацію конфлікту.
"Перше – місія ОБСЄ зі своїми функціями, завданнями та мандатом взагалі не має права втручатися в ситуацію, на що націлені миротворчі місії. Єдина їхня функція – це моніторинг, спостереження. Вони не можуть змусити виконувати пункти Мінських угод, змушувати бойовиків відводити озброєння. Місія ОБСЄ – спостерігати, фіксувати та повідомляти", - наголосив Тимчук.
Крім того, своєю пропозицією Путін вводить якесь ноу-хау в миротворчі операції, але з точки зору України, з точки зору європейських союзників і з точки зору самого міжнародного права і поняття миротворчих операцій в розумінні ООН Москва займається відвертою нісенітницею.
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"Так, вони придумали суперплан, як нівелювати миротворчу операцію, але цей план ні в які ворота не лізе", - заявив нардеп.
Відповідно, продовжив координатор ІС, Москва готова до того, що якщо їй доведеться йти на поступки й буде інший варіант миротворчої операції, то вони задіють запасний варіант.
"Вони готові піти шляхом, яким йшли у 2014 році – зображення громадянської непокори. Але якщо в 2014 році Путіну для цього доводилося тягати автобусами "тітушок", які зображували масовку під час захоплення адміністративних будівель, то зараз набагато простіше. Зараз бойовики "ЛНР", "ДНР" та інші легко і просто зобразять багатотисячну акцію протесту для того, щоб заблокувати миротворців ООН", - пояснив Тимчук.
Тобто Кремль придумав такий собі запасний варіант, щоб спочатку, при спробі ввести миротворців не за тим планом, який угодний Москві, відразу ж зірвати ці миротворчі операції. На думку нардепа, це буде робитися за відомим методом Путіна – спереду жінки і діти, а ззаду бойовики.
"Я впевнений на 100 відсотків, що саме це Путін і намагався донести до Захарченка", - підсумував координатор "Інформаційного спротиву".
Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що ватажок "ДНР" Олександр Захарченко прибув у Кремль. Причина візиту - нібито відвідування ювілейного концерту народного артиста СРСР Йосипа Кобзона.
Але російський опозиційний політик, організатор Антивоєнного руху Ольга Курносова заявила, що Кремль викликав ватажка терористів через занепокоєння у зв'язку з можливим введенням миротворців на Донбас, а відвідування концерту до 80-річчя Йосипа Кобзона - це лише прикриття.