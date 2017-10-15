Зіркові обличчя війни: журналісти розповіли історії тих, хто щодня захищає Україну (відео)
Вони відомі, красиві та багаті. Замість мирного життя ці люди добровільно обрали війну. Різні долі об'єдналися навколо одного спільного горя.
Російський актор Анатолій Пашинін став бійцем АТО, а херсонський священик Ігор Петренко 52 дні провів у полоні бойовиків та повернувся додому. Ілля Лисенко - легендарний волонтер, який самотужки врятував сотні життів в АТО. Григорій Мустанг – екстримал, що поставив на вуха усю Москву, а згодом пішов воювати проти неї на фронт. Колишня солістка російської групи «Сливки» Алла Мартинюк більше 3 років регулярно їздить на фронт з допомогою. Про історії зіркових захисників України йдеться у сюжеті «Українських сенсацій».
Замість теплого ліжка в квартирі в центрі Москви, він прокидається в казармі на койці. Російський актор театру та кіно Анатолій Пашинін, який з екранів телевізора піднімав престиж російської армії, ризикнув своєю успішною кар’єрою та став вигнанцем на російській сцені. Він підтримував Україну починаючи з Майдану, не боявся сказати правду. Своїм прикладом довів: свобода дорожча за успіх та гроші.
Пашинін відмовився від ситого життя в Москві і замість акторського сценарію тримає в руках кулемет на сході України. Пашинін, чиє ім’я довгі роки асоціювалося з образом солдата російської армії, став добровольцем у 8-й бригаді армії української.
Солдатські будні: швидкий перекус у польових умовах та запилені окопи – тут усе, як у кіно, тільки для Анатолія все по-справжньому. Повна екіпіровка і вперед. Зброя у руках та реальний ворог на відстані кулеметного пострілу.
За різними оцінками «воїнів в рясах», тобто капеланів, в зоні АТО близько 500. Священник Ігор Петренко – український православний капелан – з перших днів війни допомагав українським солдатам гуманітарною допомогою. 14 лютого українського священника жорстоко побили днрівські бойовики та взяли в полон. Довгих 52 дні пробув у холодних стінах донецького СБУ у тортурні бойовиків. Сьогодні про своїх кривдників він згадує спокійно та навіть знайшов сили простити їх.
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Він найвідоміший серед невідомих волонтерів. Успішний бізнес та сім’янин Ілля Лисенко затишок змінив на безсонні ночі та вузькі носилки. 160 км/год по зустрічній смузі під шквал градів та обстрілів: він проходив десятки кілометрів щодня аби врятувати бодай одне життя нашого бійця. Лисенко у мирному житті був менеджером. Він той самий славнозвісний «Хотабич», який разом зі своєю командою рятує поранених та евакуює мирних жителів під час мінометних обстрілів та запалів граду у зоні бойових дій. До зони АТО потрапив навесні 2014 року і до сьогоднішнього дня знаходиться там. Сьогодні керує цілою рятівною службою «ASEP RESCUE».
Алла Мартинюк – співачка, акторка і модель. Дівчина була учасницею популярної раніше групи ВІА «Сливки». Довгий час жила та виступала у Москві. Але шокована подіями в Україні, вона стала підтримувати бійців АТО в госпіталі, а незабаром і сама почала їздити на фронт. Відтепер замість нічних клубів, розкішного життя та багатих чоловіків, Алла вдягла солдатську форму та берци. Події на Батьківщині змусили змінити шик і блиск на бруд і вибухи. За її плечима не лише шість корон на конкурсі краси, а й три роки допомоги бійцям АТО.
Завдяки Григорію Мустангу в самий розпал військового конфлікту Москва стала ненадовго «українською». Радянську зірку у центрі Москви на хмарочосі на Котельницькій набережній руфер пофарбував у жовто-блакитні кольори. А вже через пів року руфер пішов воювати на Донбас у лавах полку Азов.