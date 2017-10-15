Зіркові обличчя війни: журналісти розповіли історії тих, хто щодня захищає Україну (відео)

Російський актор Анатолій Пашинін став бійцем АТО, а херсонський священик Ігор Петренко 52 дні провів у полоні бойовиків та повернувся додому. Ілля Лисенко - легендарний волонтер, який самотужки врятував сотні життів в АТО. Григорій Мустанг – екстримал, що поставив на вуха усю Москву, а згодом пішов воювати проти неї на фронт. Колишня солістка російської групи «Сливки» Алла Мартинюк більше 3 років регулярно їздить на фронт з допомогою. Про історії зіркових захисників України йдеться у сюжеті «Українських сенсацій».

Замість теплого ліжка в квартирі в центрі Москви, він прокидається в казармі на койці. Російський актор театру та кіно Анатолій Пашинін, який з екранів телевізора піднімав престиж російської армії, ризикнув своєю успішною кар’єрою та став вигнанцем на російській сцені. Він підтримував Україну починаючи з Майдану, не боявся сказати правду. Своїм прикладом довів: свобода дорожча за успіх та гроші.

Пашинін відмовився від ситого життя в Москві і замість акторського сценарію тримає в руках кулемет на сході України. Пашинін, чиє ім’я довгі роки асоціювалося з образом солдата російської армії, став добровольцем у 8-й бригаді армії української.

Солдатські будні: швидкий перекус у польових умовах та запилені окопи – тут усе, як у кіно, тільки для Анатолія все по-справжньому. Повна екіпіровка і вперед. Зброя у руках та реальний ворог на відстані кулеметного пострілу.

За різними оцінками «воїнів в рясах», тобто капеланів, в зоні АТО близько 500. Священник Ігор Петренко – український православний капелан – з перших днів війни допомагав українським солдатам гуманітарною допомогою. 14 лютого українського священника жорстоко побили днрівські бойовики та взяли в полон. Довгих 52 дні пробув у холодних стінах донецького СБУ у тортурні бойовиків. Сьогодні про своїх кривдників він згадує спокійно та навіть знайшов сили простити їх.

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Він найвідоміший серед невідомих волонтерів. Успішний бізнес та сім’янин Ілля Лисенко затишок змінив на безсонні ночі та вузькі носилки. 160 км/год по зустрічній смузі під шквал градів та обстрілів: він проходив десятки кілометрів щодня аби врятувати бодай одне життя нашого бійця. Лисенко у мирному житті був менеджером. Він той самий славнозвісний «Хотабич», який разом зі своєю командою рятує поранених та евакуює мирних жителів під час мінометних обстрілів та запалів граду у зоні бойових дій. До зони АТО потрапив навесні 2014 року і до сьогоднішнього дня знаходиться там. Сьогодні керує цілою рятівною службою «ASEP RESCUE».

Алла Мартинюк – співачка, акторка і модель. Дівчина була учасницею популярної раніше групи ВІА «Сливки». Довгий час жила та виступала у Москві. Але шокована подіями в Україні, вона стала підтримувати бійців АТО в госпіталі, а незабаром і сама почала їздити на фронт. Відтепер замість нічних клубів, розкішного життя та багатих чоловіків, Алла вдягла солдатську форму та берци. Події на Батьківщині змусили змінити шик і блиск на бруд і вибухи. За її плечима не лише шість корон на конкурсі краси, а й три роки допомоги бійцям АТО.

Завдяки Григорію Мустангу в самий розпал військового конфлікту Москва стала ненадовго «українською». Радянську зірку у центрі Москви на хмарочосі на Котельницькій набережній руфер пофарбував у жовто-блакитні кольори. А вже через пів року руфер пішов воювати на Донбас у лавах полку Азов.