Обстріл бойовиками Авдіївки: терористи пошкодили приватний будинок

У прифронтовому місті Авдіївка Донецької області внаслідок обстрілу бойовиків пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління Нацполіції у Донецькій області у соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні близько 13.30 до поліції надійшла інформація про пошкодження приватного домоволодіння, розташованого в старій частині прифронтового міста неподалік від промзони. Постраждалих серед мирних жителів немає», - йдеться у повідомленні.

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Під час огляду будинку правоохоронці з’ясували, що бойовики обстрілювали лісосмугу поблизу промислової зони, і уламки від снарядів пошкодили дах на домоволодінні, розташованому у провулку Лісному. Під час обстрілу 59-річний господар був у будинку, що і врятувало його від поранення.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН раніше, у селищі Пантелеймонівка Донецької області найманець російських окупаційних військ ножем поранив двох цивільних осіб. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, перебування російсько-окупаційних військ на територіях Донецької і Луганської областей продовжує становити небезпеку для місцевого населення.