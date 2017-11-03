На Донбасі бойовики напиваються на передових позиціях і влаштовують бійки - Лисенко

На Донбасі бойовики вживають алкоголь на передових позиціях і влаштовують бійки. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожНа Донеччині місцеві влаштували "самосуд" над п'яним бойовиком - розвідка«За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, російському окупаційному командуванню не вдається зупинити падіння рівня військової дисципліни у зведеннях та частинах так званих 1-го та 2-го армійських корпусів. Зокрема 1 листопада в одній із військових частин 1-го армійського корпусу під час ротації підрозділів на передових позиціях відбулось традиційне колективне вживання спиртних напоїв з подальшим салютуванням із стрілецької зброї та киданням гранат. Один з учасників такого святкування підірвав ручну гранату поблизу місця відпочинку своїх поплічників. А на передовій позиції іншої окупаційної банди у процесі бійки бойовики влаштували поножовщину», - сказав Лисенко.

Крім того, за його словами, під час спроби втечи з-під варти внаслідок підриву на протипіхотній міні зазнав поранень заарештований своїми ж бойовик.

«У подібну халепу потрапила і розвідувальна група так званого 2-го армійського корпусу, яка підірвалась на власному мінному полі. Там загинув ватажок розвідувального підрозділу, чотирьох його підлеглих посікло осколками», - зауважив Лисенко.