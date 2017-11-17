У "ЛНР" злякалися "відчутних втрат" через успіхи українських диверсантів – ІС

Керівництво угруповання «ЛНР» констатує, що інфільтрація ДРГ ЗСУ в найближчий тактичний тил бойовиків «на окремих ділянках набула загрозливого розмаху».

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

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Згідно з директивою командування окупантів, в умовах позиційної війни українські ДРГ, проникаючи в тактичний тил, влаштовують засідки і атаки (часто з використанням ПТРК) з транспорту, який доставляє на передній край особовий склад і предмети постачання. Крім того, нібито українські розвідники активно мінують підходи до позицій окупантів, особливо активно – з тилових напрямків.

В результаті «...через відсутність налагодженої бойової охорони і заходів з охорони тилу, в найближчій тактичній зоні супротивник має можливість наносити військам корпусу відчутних втрат силами своїх диверсійно-розвідувальних підрозділів».

«Командирам підрозділів запропоновано створювати якісь «мобільні групи з охорони тилу» і «посилити комендантську службу» в зоні, що впритул прилягає до лінії фронту», – додали в ІС.