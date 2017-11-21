"Урали", зенітна установка і 50 бойовиків на дорозі: військова колона увійшла в Луганськ з боку Донецька - ОБСЄ

Увечері в Луганськ з боку Донецька увійшла колона з кількох десятків автомобілів "Урал" з військовими. Про це повідомляє російська "Новая газета" з посиланням на свої джерела.

"В Луганськ з боку "ДНР" увійшла колона з декількох десятків "Уралів" з військовими. Джерела "Нової" підтверджують, що три "Урали", які з'явилися в першій половині дня, – це спецназ "Витязь" з "ДНР", – йдеться в повідомленні.

У той же час на каналі бойовиків в YouTube з'явилося відео нібито заходу в Луганськ великої колони військової техніки.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ також зафіксувала військову техніку і озброєних людей і колону, яка прямувала в Луганськ з ОРДО. Про це СММ ОБСЄ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні у Луганську Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала наявність машин військового типу і присутність озброєних осіб навколо будівлі, де раніше були розміщено Управління міністерства внутрішніх справ України в Луганській області", - пише СММ ОБСЄ.

Крім того, патруль СММ ОБСЄ зафіксував колону машин з не менш 6 вантажівок військового типу, 2 бронетранспортерів, 1 встановленої зенітної установки (ЗУ-23), і більше 20 цивільних автомобілів без номерних знаків мінімум з 50 озброєними людьми на дорозі поблизу Дебальцевого в Донецькій області .

Подібну, ймовірно, ту саму колону, що рухалася у напрямку Луганська, згодом зафіксував інший патруль СММ в селі Весела Тарасівка (15 км на захід від Луганська).