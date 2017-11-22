Бойовики намагаються взяти під контроль Старогнатівку – штаб

Бойовики російсько-окупаційних бандформувань на Донбасі намагаються взяти під контроль Старогнатівку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

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«Старогнатівка. Ворог намагається взяти під контроль сіру зону… Працюють «Утьосом», ПК, буває відпрацьовують СПГ. Зараз намагаються закопатися, пробують «віджати» нульову територію між ними та нами», - йдеться у повідомленні.

За словами українських військових, терористи обрали хитру тактику, коли спочатку працює ПКМ, а потім під його прикриттям починає працювати снайпер.

«Зараз часто на територію поблизу Старогнатівки спускаються тумани. Цим користується ворог і підходить майже впритул до українських позицій – на 100 метрів. Через це майже кожну ніч по декілька боєзіткнень. Українські захисники впевнено дають відсіч нападнику, на яку він заслуговує», – йдеться у повідомленні.