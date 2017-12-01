"Прогинаються, як можуть": у "ЛНР" не коментують появу російських прапорів на адмінбудівлях у Луганську (фото)

У тимчасово окупованому Луганську після втечі колишнього ватажка терористів Ігоря Плотницького на будівлях так званих райвідділів поліції і колишнього обласного "МВС" з'явилися російські прапори.

За словами очевидців, раніше там були лише прапори терористичної організації "ЛНР", передає LIGA.net, посилаючись на власні джерела.

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"Триколори розмістили поруч з прапорами "ЛНР". Ніхто не робив на місцевих телеканалах ніяких офіційних заяв", - зазначив місцевий житель Сергій, ім'я якого змінено у цілях безпеки.

Російські ЗМІ повідомляють, що розміщення прапорів - це самодіяльна ініціатива, яка не була санкціонована Москвою.

Відповідаючи на питання, як місцеві жителі відреагували на появу російських прапорів, Сергій сказав: "Ви думаєте, це може здивувати після весни 2014 року?! Все зрозуміло, тут, на місцях вони (ватажки бойовиків, - ред.) прогинаються, як можуть".