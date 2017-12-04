Загострення в АТО: 38 ворожих обстрілів, один військовий загинув, ще чотирьох поранено

Ситуація у районі проведення АТО залишається тривожною.Загалом, за минулу добу, зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Про це повідомляє прес-центр АТо в Facebook.

Унаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців поранено, один отримав бойову травму і, на жаль, Україна втратила одного захисника.

"Російсько-окупаційні війська все частіше здійснюють обстріли позицій сил АТО з озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення, зокрема й із застосуванням танків. На Луганському напрямку, із настанням темної пори доби, ворог активізувався біля Троїцького і Луганського. Поблизу цих прифронтових населених пунктів противник вів вогонь із 120-мм мінометів. Із гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали наші позиції неподалік Новоолександрівки, Жовтого, Золотого та Кримського", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку, увечері епіцентр протистояння з Приазов’я перемістився до передмістя Авдіївки. Тут окупанти неодноразово відкривали вогонь із всього наявного піхотного озброєння, а ближче до опівночі понад годину бойовики вели вогонь із озброєння танка.

"Із мінометів калібру 82 мм противник обстрілював оборонців Верхньоторецького і Лебединського, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – захисників Талаківки і Мар’їнки", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що бойовики знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.