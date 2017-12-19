Волкер закликав Росію відвести окупаційні війська від Донецької фільтрувальної станції

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер закликав Російську Федерацію відвести керовані нею окупаційні війська з району Донецької фільтрувальної станції. Про це Волкер написав у Twitter.

"Керовані Росією сили знаходяться за 500 м від Донецької фільтрувальної станції. Потрібен режим припинення вогню та відведення важкого озброєння якнайшвидше, відповідно до Мінських угод", - наголосив Волкер.

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Як повідомляв УНІАН, Донецька фільтрувальна станція перебуває в зоні обстрілів. Час від часу станція припиняє роботу через пошкодження будівель чи устаткування внаслідок потрапляння снарядів.

Також окупанти неодноразово обстрілювати ДФС, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.