Волкер закликав Росію відвести окупаційні війська від Донецької фільтрувальної станції

19:23, 19 грудня 2017
Війна
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Керовані Росією сили знаходяться за 500 метрів від Донецької фільтрувальної станції.

Курт Волкер / REUTERS

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер закликав Російську Федерацію відвести керовані нею окупаційні війська з району Донецької фільтрувальної станції. Про це Волкер написав у Twitter.

"Керовані Росією сили знаходяться за 500 м від Донецької фільтрувальної станції. Потрібен режим припинення вогню та відведення важкого озброєння якнайшвидше, відповідно до Мінських угод", - наголосив Волкер.

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Як повідомляв УНІАН, Донецька фільтрувальна станція перебуває в зоні обстрілів. Час від часу станція припиняє роботу через пошкодження будівель чи устаткування внаслідок потрапляння снарядів.

Також окупанти неодноразово обстрілювати ДФС, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.

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Теги: #Донецька фільтрувальна станція#обстріл фільтрувальних станцій#війська Росії біля фільтрувальної станції