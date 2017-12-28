Генерал дав прогноз щодо бойових дій на Донбасі у 2018 році

Генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів про те, наскільки в 2018 році можуть бути активними бойові дії на Донбасі.

Як він заявив у чаті на "Главреді", в 2018 році вдасться зупинити ведення активних бойових дій на Донбасі. За його словами, на новорічні та різдвяні свята інтенсивність бойових дій знизиться, але це не означає, що росіяни та їхні маріонетки відмовляться від провокацій.

"Вважаю, що в 2018 році вдасться зупинити ведення активних бойових дій. Але для ліквідація інших наслідків війни потрібні роки. Це може статися за умови подальшого посилення американських і європейських санкцій і введення миротворців ООН на територію України", — зазначив гість.

Читайте такожВ зоні АТО через обстріли бойовиків поранено двох військових

За його словами, досвід локальних війн у світі показує, що подолання наслідків протистояння для держави займає роки, десятки років. "Є військова оцінка: рік ведення війни з використанням мінування зажадає до п'яти років для відновлення цієї території. Звідси — якщо Україна це буде робити самостійно, підуть десятки років, якщо ж буде надана міжнародна допомога — до 5-10 років", — заявив співрозмовник.

Раніше повідомлялося, що штаб АТО попередив про можливі провокації на Донбасі під час "святкового" перемир'я.