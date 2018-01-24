"Перші кроки на волі": з полону бойовиків звільнили бійця 92-ї бригади (фоторепортаж)

З полону бойовиків на Донбасі звільнено старшого солдата 92-ї бригади Романа Савкова, якого полонили під Красногорівкою.

Фотографії зі звільненим бійцем на своїй сторінці у Facebook опублікувала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Роман Савков, перші кроки на волі. КПВВ "Майорськ", поблизу якого відбулося звільнення нашого військовослужбовця", - йдеться у її повідомленні.

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Вона нагадала, що військового захопили пораненого, утримували в Макіївській колонії, в нього цукровий діабет і йому не давали ліків.

Геращенко розповіла, що Порошенко помилував жінку для продовження звільнення українських заручників.

"Днями він помилував одну злодійку, аби витягти військового. Цього разу нам віддали саме Романа. Тепер він прийде лікування у військовому госпіталі. А ми боремося за інших", - додала вона.