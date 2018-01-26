Підірвала нацгвардійців: журналіст розповів, на кого обміняли бійця 92-ої бригади Савкова

Солдата Романа Савкова обміняли на Надію Козлову, "героїню ДНР", засуджену за вбивство двох українських правоохоронців.

Її російська пропаганда підносить, називає "героїнею", "політв'язнем", і її постійно включали на цій підставі до списків на обмін, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, процес над Козловою йшов у відкритому суді за участю численних свідків її дій, і прекрасно задокументований.

Козлова - мешканка міста Часів Яр, на момент скоєння злочину - вбивства двох співробітників правоохоронних органів - їй було 19 років.

Журналіст нагадав, що ввечері 8 вересня 2014-го Козлова знайшла у будинку свого брата осколкову гранату Ф-1, зняла з неї чеку, і затиснувши гранату в руці, вийшла на вулицю. За словами численних свідків та потерпілих, Козлова приблизно о 22.00 вийшла з дому. Вибігла на проїжджу частину й зупинила неповнолітнього юнака, їхав на мопеді. З криком "Поляжете тут разом зі мною!", Козлова показала юнакові гранату з висмикнутою чекою, сіла до нього на мопед і наказала їхати в кіоск.

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"Коли приїхали, Козлова стала стукати гранатою у вікно кіоску, вимагаючи видати пиво й сигарети. Продавщиця злякалась і вибігла з кіоску. На суді вона сказала, що Козлова виглядала, як психічно хвора", - розповів Бутусов.

Відомо, що хлопець на мопеді встиг виїхати, а Козлова попрямувала до будинку свого знайомого хлопця, і почала кричати у нього під вікнами. Хлопець розповів, що вона була п'яною, в істеричному стані, освідчувалася і сказала, що якщо він не поговорить, то вона підірве себе гранатою.

Приблизно о 24:00 на очах хлопця, кохання якого домагалася Козлова, на дорозі зупинилася "Нива", в ній були двоє військовослужбовців Нацгвардії, вони запитували у місцевих жителів дорогу.

"На їхнє нещастя, давати пояснення підійшла Козлова. Вона сказала, що покаже все сама, і сіла до них в машину. Вони не помітили гранату в темряві. За даними судової експертизи, до того часу Козлова утримувала гранату без чеки від 4-х до 6-ти годин безперервно. Вона сіла в машину, впустила гранату, стався вибух", - нагадав Бутусов.

Він додав, що це явно не було замахом, оскільки граната Ф-1 дає важкі осколки з великою потужністю, і підривати її в салоні машини ніякої терорист не став би, це самогубство.

"Граната вибухнула, обидва нацгвардійці загинули, а Козлова отримала множинні осколкові поранення - їй відірвало руку. Потрапивши в жіночу в'язницю, примудрилася там завагітніти і народити доньку", - розповів журналіст.

Нагадаємо, з полону бойовиків вдалося визволити Романа Савкова - серйозно хворого на діабет бійця 92-ї механізованої бригади. Він встиг прослужити на контракті всього кілька місяців.

20 липня 2017-го штурмова група найманців зі складу 100-ї бригади Республіканської гвардії "ДНР" атакувала опорний пункт ЗСУ під Красногорівкою. У бою на опорнику загинуло троє бійців, Романа взяли в полон. Українські військові знищили при цьому п'ять найманців, включаючи командира роти.