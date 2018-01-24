Звільнений Савков у полоні страждав від цукрового діабету: вижив тільки завдяки нелегальному інсуліну
18:18, 24 січня 2018Суспільство
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Через хворобу чоловік схуд на 30 кілограмів.
Звільнений український військовий у полоні страждав від діабету / facebook.com/iryna.gerashchenko
У звільненого сьогодні з полону 29-річного Романа Савкова через стрес та погані умови утримання почав розвиватися цукровий діабет.
Буквально за два місяці хлопець схуд на 30 кілограмів через хворобу – з 80 кг схуд до 50. Інсулін на окуповану територію передавали нелегально через волонтерів. Завдяки цьому інсуліну боєць і вижив, повідомляє ТСН.
Умови утримання, розповідає військовий, були жахливими. Найгірше – це клопи та гігієна. Хлопець нині мріє якнайшвидше опинитись вдома на Вінниччині та зайнятись своїм здоров'ям.
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Як повідомляв УНІАН, Савкова сьогодні обміняли на жінку, яку було засуджено до 12 років за вбивство двох нацгвардійців. 21 січня Порошенко помилував жінку.
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