Звільнений Савков у полоні страждав від цукрового діабету: вижив тільки завдяки нелегальному інсуліну

У звільненого сьогодні з полону 29-річного Романа Савкова через стрес та погані умови утримання почав розвиватися цукровий діабет.

Буквально за два місяці хлопець схуд на 30 кілограмів через хворобу – з 80 кг схуд до 50. Інсулін на окуповану територію передавали нелегально через волонтерів. Завдяки цьому інсуліну боєць і вижив, повідомляє ТСН.

Умови утримання, розповідає військовий, були жахливими. Найгірше – це клопи та гігієна. Хлопець нині мріє якнайшвидше опинитись вдома на Вінниччині та зайнятись своїм здоров'ям.

Як повідомляв УНІАН, Савкова сьогодні обміняли на жінку, яку було засуджено до 12 років за вбивство двох нацгвардійців. 21 січня Порошенко помилував жінку.