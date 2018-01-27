У другу половину минулої доби на Донбасі порушень перемир’я не було зафіксовано

09:47, 27 січня 2018
Війна
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Вдень бойовики російсько-окупаційних військ здійснили один обстріл / Фото УНІАН

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції, друга половина минулої доби, починаючи з 13.00, минула без порушення режиму припинення вогню.

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До того ж часу, вчора вдень, бойовики російсько-окупаційних військ здійснили один обстріл позицій української армії.

На Донецькому напрямку ворог зі стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у передмісті Авдіївки. Внаслідок цього обстрілу отримав кульове поранення військовослужбовець Збройних cил України. Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. Військові медики кваліфікують стан здоров’я українського воїна як задовільний.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Теги: #війна на Донбасі#зона АТО