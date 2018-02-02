Місія США в ОБСЄ закликала завершити обмін заручників за формулою "всіх на всіх"

Американські дипломати закликали скористатися позитивним прикладом звільнення заручників, що стався 27 грудня 2017.

Місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала усі залучені до конфлікту на Донбасі сторони здійснити обмін заручників за формулою "всіх на всіх".

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Відповідну заяву на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні (Австрія) зачитала сьогодні виконуючий обов'язки заступника глави місії США Мішель Сайдерс.

"Ми закликаємо сторони скористатися сприятливим імпульсом, який виник 27 грудня в результаті звільнення заручників, щоби завершити обмін заручників за формулою "всіх на всіх" відповідно до Мінських угод", - наголосила Сайдерс.

Також вона висловила стурбованість, що на сході України порушується перемир'я.

"Хоча існує узгоджений шлях до миру, прогрес на цьому шляху видається незначним, коли кожного тижня зафіксовані порушення режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях залишаються на неприйнятному рівні", - заявила дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня за підсумками засідання в Мінську Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі прес-секретар екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що українська сторона в ТКГ сподівається, що процес звільнення заручників продовжиться.

Своєю чергою перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона представила в Мінську пропозиції про звільнення політичних ув'язнених з в'язниць у РФ. Також вона повідомила, що українською стороною було представлено певні пропозиції щодо звільнення українських заручників, які утримуються на окупованому Донбасі.

Довідка УНІАН. 27 грудня 2017 року Донбасі відбувся обмін українських заручників. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на сході та відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників. Серед звільнених українських заручників - 32 військових і 41 цивільна особа.

Також 27 грудня лідер громадського руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук заявив, що наступний обмін полоненими може бути проведено за формулою «74 на 29».