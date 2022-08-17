Російський генералітет вже перебрався на лівий берег Дніпра.

Спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін спрогнозував долю російської армії на випадок, якщо захисники України повністю знищать логістичні сполучення на Півдні.

Лапін дав коментар для телеканалу "Еспресо".

"Україна буде намагатися відрізати логістику російському угрупуванню шляхом знищення мостів. Після цього росіянам залишиться або здатися в полон, або навчитися плавати. Російський генералітет вже перебрався на лівий берег Дніпра. І це фактор, що деморалізує особовий склад армії РФ. Росіянам треба буде мати успіх в іншому місці. На Донецькому напрямку вони будуть продовжувати намагатися душити українських захисників", - сказав Лапін.

Раніше офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий експерт Ігаль Левін припустив, що може стати переломним моментом у війні.

Вас також можуть зацікавити новини: