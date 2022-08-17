Руйнація логістики росіян впливає на бойові дії, проте це елементи великого процесу.

Переломним моментом війни в Україні стане деокупація Херсона чи знищення Кримського мосту

Про це заявив офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий експерт Ігаль Левін в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Переломом у війні Росії проти України будуть кардинальні події. До прикладу, повне звільнення Херсона. Знищення Кримського мосту також стане переломним моментом. Проте ці фактори будуть частиною великого процесу", - зазначив експерт.

Він додав, що руйнація логістики росіян також впливає на бойові дії.

"Війна - це процес і не можна говорити, що якісь речі відбуваються моментально. Так, знищення логістики зменшує темпи постачання необхідних для функціонування російського війська ресурсів. Проте це лише елемент процесу", - підсумував Левін.

Нагадаємо, дещо раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що найближчим часом на всьому фронті розгортатимуться гострі події.

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