Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика.

У ЗСУ назвали ім'я українського військовослужбовця, якого вбили біля Золотого.

Ним виявився боєць 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, повідомляється на офіційній сторінці бригади у Facebook.

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Старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика смертельно поранили російські бойовики у суботу, 10 квітня. Героєві було лише 24 роки.

«Російські найманці вкотре "дотримувались режиму припинення вогню" і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба наголосила, що "Харківщина втратила ще одного вірного сина Батьківщини. Наша військова родина висловлює глибокі співчуття батькам Героя".

"Не пробачимо. Вибач, братику", – пообіцяли героєві.

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Автор: Денис Прядко