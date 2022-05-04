Радник глави ОП прогнозує провал російських планів в Україні.

Росія намагається виснажити Збройні Сили України, щоб не дати їм накопичити в потрібній кількості західну зброю.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

За його словами, через це "все, що ми могли б накопичити - вистрілюємо за день".

"Це і заважає нам зібрати сили для контрнаступу. Такої небезпеки, як була на початку війни, вже не буде. Але доведеться воювати довго і зупиняти ці всі наступи, - зазначив він.

Арестович переконаний, що затягування з боку РФ не тільки тягне труднощі з контрнаступом ЗСУ, але і буде повільно виснажувати українську економіку і військові сили.

"Не думаю, що цей план Росія втілить. Я вважаю, що ленд-ліз від Америки переможе російські спроби. Але це точно може тривати місяцями, тому потрібно налаштовуватися, що конфлікт буде довгим і кривавим", - застеріг він.

За його словами, ситуація на фронті дійсно важка. Якщо дивитися на неї очима простого солдата - дійсно важко втрачати побратимів і маневрувати між постійними артилерійськими та авіаційними обстрілами.

"Однак якщо дивитися на загальну лінію фронту і проводити проекцію на війну по всій країні, то росіяни не досягають мети цієї операції, щонайменше", - запевнив він.

Зазначимо, нещодавно Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни, заявивши, що вона може тривати до 2042 року, але в іншому форматі.

Раніше він говорив, що війна може тривати до 2035 року, за цей період "гарантовані" регулярні військові зіткнення. "Так буде і у нас. Не знаю, чи знадобиться п'ять, але кілька військових зіткнень до 2035 року нам гарантовані. Це означає По зіткненню кожні два, а можливо п'ять років. І великі зіткнення кожні сім-вісім років", - зазначав Арестович 10 квітня.