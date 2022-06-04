За три місяці великої війни найпопулярнішими статтями україномовної Вікіпедії стали матеріали про російське вторгнення, головного "психотерапевта" країни Олексія Арестовича та збірний образ столичних пілотів – Привид Києва.
Ідеться про пошукові запити від 24 лютого до 24 травня, повідомляє Wikimedia.
Найбільше українці читали статті, повʼязані з масштабною війною, яку розв'язав російський диктатор Путін, назвавши її "військовою спецоперацією. До десятки найбільш популярних текстів увійшли:
- Російське вторгнення до України (2022) – 2,46 млн заходів на сторінку;
- Арестович Олексій Миколайович – 1,84 млн;
- Привид Києва – 655 780;
- Бандера Степан Андрійович – 637 218;
- Україна – 570 585;
- Іскандер (ВТРК) – 501 665;
- Жириновський В. В. – 488 433;
- Рашизм – 467 738;
- YouTube – 465 492;
- Точка (Т. Р. К.) – 430 222.
Зазначається, що стаття про вторгнення стала однією з найвідвідуваніших за всю історію існування українського розділу вікіпедії, її переглянули майже 2,5 мільйона разів. Для прикладу: найпопулярніша стаття 2021 року "Україна" за 12 місяців сумарно отримала мільйон переглядів.
Водночас, популярними стали й матеріали про інші війни, у яких агресором або активною стороною конфлікту були росіяни, зокрема у Грузії, Чечні та Сирії.
До всього, українців цікавили матеріали про ленд-ліз, пісню "Ой у лузі червона калина", міжнародну міжбанківську систему SWIFT і гурт Kalush Orchestra, який, нагадаємо, переміг на Євробаченні-2022.
Як раніше УНІАН повідомляв, Захід готує план припинення війни в Україні. Мовиться про те, щоб визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання. При цьому Україна в цих обговореннях безпосередньо не бере участі.
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