Стаття про російське вторгнення в Україну стала однією з найвідвідуваніших за всю історію існування українського розділу вікіпедії.

За три місяці великої війни найпопулярнішими статтями україномовної Вікіпедії стали матеріали про російське вторгнення, головного "психотерапевта" країни Олексія Арестовича та збірний образ столичних пілотів – Привид Києва.

Ідеться про пошукові запити від 24 лютого до 24 травня, повідомляє Wikimedia.

Найбільше українці читали статті, повʼязані з масштабною війною, яку розв'язав російський диктатор Путін, назвавши її "військовою спецоперацією. До десятки найбільш популярних текстів увійшли:

Російське вторгнення до України (2022) – 2,46 млн заходів на сторінку;

Арестович Олексій Миколайович – 1,84 млн;

Привид Києва – 655 780;

Бандера Степан Андрійович – 637 218;

Україна – 570 585;

Іскандер (ВТРК) – 501 665;

Жириновський В. В. – 488 433;

Рашизм – 467 738;

YouTube – 465 492;

Точка (Т. Р. К.) – 430 222.

Зазначається, що стаття про вторгнення стала однією з найвідвідуваніших за всю історію існування українського розділу вікіпедії, її переглянули майже 2,5 мільйона разів. Для прикладу: найпопулярніша стаття 2021 року "Україна" за 12 місяців сумарно отримала мільйон переглядів.

Водночас, популярними стали й матеріали про інші війни, у яких агресором або активною стороною конфлікту були росіяни, зокрема у Грузії, Чечні та Сирії.

До всього, українців цікавили матеріали про ленд-ліз, пісню "Ой у лузі червона калина", міжнародну міжбанківську систему SWIFT і гурт Kalush Orchestra, який, нагадаємо, переміг на Євробаченні-2022.

Як раніше УНІАН повідомляв, Захід готує план припинення війни в Україні. Мовиться про те, щоб визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання. При цьому Україна в цих обговореннях безпосередньо не бере участі.

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