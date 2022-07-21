У ЗСУ з'явиться можливість бити по ворога по батальйонах.

У російських солдатів з'явилась "хімарсострах".

Про це в інтерв'ю Фейгіну розповів радник глави ОП Олексій Арестович.

За його словами, тоді у ЗСУ з'явиться можливість бити по ворога по батальйонах.

"HIMARS, знаєте, нові їдуть. Ще чотири штуки. Загальна кількість підбирається до 20, а якщо взяти M270, ще які британці дають, Норвегія, Німеччина... Це до 30 з невеликим скоро вигребе. Тут 4-8 навели шухер страшний, а тепер, якщо це все на 6 раз помножити, то воно дійде ж до страшного... Дійде до того, що ми по батальйонах почнемо працювати. А це називається вже "хімарсострах", - констатував Арестович.

Він додав, що українська армія вже почала вигравати контрбатарейну стрілянину.

Як писав УНІАН, Сполучені Штати Америки вже підготували 200 українських військових для застосування ракетних артилерійських систем HIMARS. Крім того, Пентагон оголосив про постачання снарядів GMLRS для HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні східного регіону України.

Протягом доби ЗСУ відбито просування окупантів на Харківщині, штурмові дії загарбників на Краматорському напрямку, а також відбито розвідку боєм окупантів на Авдіївському напрямку.

Українські захисники продовжують контрнаступні заходи на півдні країни. На день раніше ЗСУ пошкодили критично важливий для переміщення ворога Антонівський міст у Херсоні.

Таким чином, на думку експерта Дениса Поповича, ЗСУ розпочали другий етап підготовки до контрнаступу на південному фронті.

У боях українські сили знищили 38 750 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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