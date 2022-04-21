Лукашенко сильно постраждає через санкції.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович припустив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко хоче якось домовитися із Заходом.

Про це він розповів в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Лукашенко, я думаю, дуже вже хоче домовитися із Заходом. Я б так на його місці робив. Тому що він розуміє, що йому буде погано в разі, якщо Путін вціліє і путінський режим виграє. Особливо йому буде погано через санкції і все інше - маргіналізація. А якщо путінський режим програє, йому буде зовсім погано. І йому треба б якісь гарантії чи що отримати", - заявив Арестович.

Як повідомляв УНІАН, за даними ОБСЄ Білорусь не є стороною конфлікту у війні Росії проти України. Однак українська сторона зазначає, що Росія використовує територію Білорусі для того, щоб атакувати Україну.

Нагадаємо, 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає. Але територію Білорусі використовують для нанесення ударів по Україні.

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