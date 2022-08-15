Також він пояснив, чому правду про нього приховували.

"Привид Києва" - це збірний образ бригад тактичної авіації Повітряних сил Збройних сил України, які захищали столицю на початку війни.

Про це розповів радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, імена льотчиків не називали, оскільки це могло нашкодити їх рідним.

"Це збірний образ двох бригад тактичної авіації, які прикривали Київ. На початку війни розкривати імена льотчиків - дуже сумнівна історія. А якщо рідні десь живуть в окупації? Хто ж це буде робити. Тому приховували, сказали, що є якийсь "Привид Києва", який збиває літаки", - розповів Арестович.

Він зазначив, що досить швидко самі військові розповіли, що "Привид Києва" - не справжня людина.

"Але льотчики, які збили кілька одиниць російських літаків, є", - додав радник глави Офісу президента.

Як відомо, в Японії навіть випустили комікс, що розповідає про легендарного українського пілота, відомого як "Привид Києва".

Також раніше повідомлялося, що "Привиду" присвятять міні-скульптурку в рамках мистецького проекту "Шукай".

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