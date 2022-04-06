Основна вимога - зобов'язати уряд і міністерство оборони провести індексацію зарплати.

Цивільний персонал армії Росії бідкається на інфляцію, а профспілки погрожують судами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

"Відсутність індексації заробітної плати в умовах прискореної до безпрецедентних значень інфляції відкриває вкрай негативний вплив на соціально-економічний і, як наслідок, морально-психологічний вплив на цивільний персонал" - про це йдеться в листі голови архангельського комітету "профспілки цивільного персоналу збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, в російському військово-промисловому комплексі починають назрівати соціальні збурення через стрімке падіння заробітків та рівня життя.

"Це логічний наслідок астрономічних витрат на війну та неможливості забезпечити стабільні надходження до бюджету через міжнародні санкції та падіння економіки", - констатують у розвідці.

Так, профспілкові діячі "зневірились у спробах вирішити питання на галузевому рівні". А отже "у зв'язку з безрезультатністю численних письмових звернень на адресу міноборони та уряду РФ щодо підвищення рівня зарплати цивільного персоналу" пропонується звернення з цих питань до верховного суду Росії.

"Основна вимога - зобов'язати уряд і міністерство оборони провести індексацію зарплати. Яким чином це допоможе наповнити російський бюджет, автори звернення не уточнюють", - зазначили в ГУР і додали, що цей випадок демонструє дієвість міжнародних економічних санкцій та неспроможність країни-окупанта вирішити соціально-економічні проблеми лише за рахунок внутрішніх ресурсів.

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