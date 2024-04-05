Очевидці повідомляють, що вибухів було кілька, у місті лунав сигнал повітряної тривоги.

В ніч на 5 травня у російському Енгельсі Саратовської області прогриміли потужні вибухи.

Як повідомляють місцеві пабліки, у місті було чутно звуки вибухів. Вони були настільки потужними, що спрацювала сигналізація в автівках. Мешканці міста у чатах пишуть, що він вибухів "тремтять вікна".

Момент одного з вибухів зафіксувала камера відеонагляду поблизу одного з під'їздів. На відео чутно гучний вибух, а потім спрацювала автомобільна сигналізація.

Відео дня

Нагадаємо, що поблизу міста Енгельс знаходиться військовий аеродром. Саме звідти російські окупанти піднімають свою стратегічну авіацію для обстрілу українських міст.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости" з посиланням на губернатора Саратовської області, в Енгельсі нібито ліквідували БПЛА. Постраждалих та руйнувань інфраструктури при падінні уламків, за попередніми даними, немає.

Удари по російськиї аеродромах

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 20 березня невідомі безпілотники атакували військовий аеродром у місті Енгельс Саратовської області Росії.

Джерела УНІАН підтвердили, що за цією атакою стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначає військовий експерт Іван Ступак, російські джерела стверджують, що відбулася повторна детонація, а це свідчить про те, що "приліт був вдалим та влучним".

Водночас OSINT-розслідувач із ніком MT Anderson на супутникових фотографіях військового аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області РФ не знайшов слідів ушкоджень від атаки дронів.

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