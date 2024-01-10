У ворога наразі нема можливості провести захоплення територій для "буферної зони".

У Центрі протидії дезінформації прокоментували заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова від 9 січня про плани створити 15-кілометрову "буферну зону" на Харківщині.

Про це йдеться у коментарі ЦПД у Telegram стосовно заяви Пєскова про те, що "військові вживатимуть заходів, щоб захистити Бєлгород від українських обстрілів", після чого російські пропагандисти вчергове заговорили про широкомасштабну наступальну операцію під Харковом заради створення 15-кілометрової "буферної зони".

"Військові РФ у найближчій перспективі не можуть провести широкомасштабну операцію із захоплення значної території в Харківській області. Штурм с. Синьківка, що знаходиться на північ від Куп’янська у Харківській області, триває з літа 2023 р. Попри весь натиск Силам оборони України вдається стримувати ворога", - підкреслюють у ЦПД.

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Зазначається водночас, що ділянка фронту в напрямку Куп’янська й надалі залишатиметься гарячою, оскільки в РФ не відмовилися від ідеї захоплення міста.

"Всі заяви про наступ на Харків носять пропагандистський характер. Ворог обстрілює Харків, прикриваючись жителями Бєлгорода, бо робить це з локацій з-за меж міста, яке слугує живим щитом", - йдеться в коментарі Центру.

Ймовірність наступу Росії на Харків

Як повідомляв УНІАН, аналітики Інституту вивчення війни також вважають, що російські військові не здатні провести операцію із захоплення значної території в Харківській області в найближчій перспективі.

За оцінками ISW, російські сили можуть активізувати зусилля по захопленню Куп'янська в Харківській області в найближчі тижні. Однак в даний час російські військові, ймовірно, здатні проводити в Харківській області тільки дії тактичного рівня, які в кращому випадку будуть служити для відволікання від можливих російських оперативних зусиль на Куп'янському напрямку.

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