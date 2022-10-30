На думку експертів, подібне рішення має сенс в нинішніх умовах.

Україна могла атакувати фрегат класу "Григорович" Чорноморського флоту Російської Федерації біля окупованого Севастополя. Дане рішення має сенс та не суперечить законам війни.

Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни.

Зазначається, що 29 жовтня невідома кількість безпілотних надводних апаратів завдала удару по фрегату класу "Григорович". При цьому російська сторона заперечує будь-які пошкодження корабля, як і у випадку з крейсером "Москва".

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Водночас Київ не взяв на себе відповідальності за атаку на російський фрегат. За оцінками аналітиків, якщо корабель атакували українські військові, то це була пропорційна, і навіть "стримана" відповідь на дії Росії.

Аналітики вказали, що військові судна у воєнний час є законними цілями. Крім того, експерти відзначили, що рішення вдарити по фрегату з "Калібром" має сенс, враховуючи постійні атаки на енергетичну інфраструктуру України.

"Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою, відповіддю на масштабну російську кампанію стратегічних бомбардувань цивільних об'єктів по всій Україні протягом останніх кількох тижнів", - вважають аналітики.

Варто відзначити, що в складі ЧФ РФ три фрегати класу "Григорович", кожен з яких може запускати крилаті ракети "Калібр".

Вибух у Севастопольській бухті - що відомо

29 жовтня о 4:20 ранку кораблі Чорноморського флоту Росії були атаковані на своїх пунктах базування в Севастополі. У російському відомстві стверджують, що за атакою стоїть Україна, яка для цього використовувала десять БПЛА і сім автономних морських безпілотників.

Водночас у Росії заявили, що всі цілі були знищені, а російський флот майже не постраждав. Так, морський тральщик "Іван Голубець" отримав незначні пошкодження.

Крім того, в Міноборони РФ звинуватили Україну в тому, що вона атакувала кораблі, які забезпечують безпеку "зернового коридору". Вони також додають, що нібито ці британські фахівці брали участь у підриві російських газопроводів.

При цьому в оперативному командуванні "Південь" допустили, що причиною вибухів у Севастополі може бути невдалий запуск ракет протиповітряної оборони.

Після атаки на кораблі Чорноморського флоту Росія заявила про вихід з "зернової угоди". У відповідь на це рішення Москви глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав інші країни вимагати від РФ "припинити Голодні ігри".

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