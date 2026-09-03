Росія масовано тероризує українців дронами: на Київщині та Хмельниччині є поранені

Станом на 08:30 протиповітряною обороною над Україною було збито/подавлено 135 безпілотників.

Уночі російські окупанти знову масовано тероризували українців дронами, у Київській та Хмельницькій областях є поранені.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. Його госпіталізували.

"Ворог пошкодив складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи. На місцях працюють усі оперативні служби", - зазначив він.

Відео дня

Згодом Ткаченко додав, що ще одна людина постраждала внаслідок ранкової атаки: в Обухівському районі жінка отримала гостру реакцію на стрес. Медична допомога була надана їй на місці.

"Також у районі виникла пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль", - повідомив він.

Атака на Хмельниччину

Водночас Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявила, що у Хмельницькій області внаслідок атаки один чоловік отримав поранення.

"Росія двічі за ніч атакувала область ударними безпілотниками. У Хмельницькому уламки БпЛА впали на територію підприємства - загорілася вантажівка, пошкоджено склад. Поранено водія авто, його госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що під час повторної атаки пожежа спалахнула на території ще одного підприємства області. Пожежі ліквідували.

Заява Повітряних сил

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що у ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) ворог атакував Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини - реактивні), S8000 "Бандероль", "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Міллерово, Орел, тимчасово окупований Донецьк, Гвардійське (ТОТ Криму).

Згідно з попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною було збито/подавлено 135 БпЛА типу Shahed (зокрема, і реактивні), "Гербера" та дрони інших типів.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях", - додали у ПС ЗСУ.

Останні атаки по Києву та Одесі

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня унаслідок атаки російських окупантів по Києву виникло загоряння на території навчального закладу, а також було пошкоджено медичний заклад.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські "Шахеди" вдарили по одному з університетів. Атака відбулася просто під час занять. 160 студентів перебували в укритті.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про 10 постраждалих. Медики госпіталізували до лікарень міста 9 поранених.

У ніч проти 3 вересня ворог атакував Одесу. Сталося влучання у 21-поверховий житловий будинок, внаслідок якого пошкоджено квартири з 10 по 17 поверхи, а також автомобілі. Повідомлялося про 17 постраждалих, серед яких - троє дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: