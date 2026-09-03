Стрілянина за участю силовиків у Києві: Зеленський звільнив високопосадовця СБУ

Причина звільнення високопосадовця не вказана, але відбулася саме на тлі розслідування стрілянини між силовиками.

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України.

Відповідний указ №868/2026 від 2 вересня оприлюднено на сайті Офісу президента. "Звільнити Храмова Олега Віталійовича з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України", - йдеться у документі.

Варто зазначити, що причина звільнення високопосадовця не вказана, але відбулася саме на тлі розслідування стрілянини між співробітниками СБУ та Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони у Києві 2 вересня.

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Стрілянина за участю силовиків у Києві – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Служба безпеки України повідомила, що ФСБ РФ готувала теракт "проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави". Але скоєнню теракту вдалося запобігти спільно з ГУР.

В спецслужбі також зазначили, що під час проведення слідчих дій певна група осіб напала на оперативно-слідчу групу СБУ. Завдяки залученню спецпідрозділу "Альфа" напад було припинено, а нападників було затримано.

Також було сказано, що під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучено зброю та документи.

Водночас, ЗМІ дізналися, що відбувалося "протистояння СБУ та ГУР". В соціальних мережах вранці 2 вересня з'явилася інформація про перестрілку, яку влаштували ГУР та з СБУ в Дніпровському районі Києва і що це якось пов'язано зі зникненням заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова.

Зеленський відреагував на інцидент за участі спецпризначенців. Він підкреслив, що учасники інциденту мають понести відповідальність. Зокрема президент наголосив на необхідності ухвалити кадрові рішення керівниками спецслужб щодо учасників стрілянини. Також він закликав провести внутрішні розслідування в обох службах.

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