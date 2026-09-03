Сотні компаній хочуть отримати доступ до сайту із захопленою зброєю РФ, - BI

Україна передала союзникам тисячі годин відеозаписів із передової, зроблених безпілотниками.

Понад 430 компаній подали заявки на доступ до нового українського онлайн-каталогу захопленої російської зброї та військової техніки. Про це в понеділок повідомило Міністерство оборони України – приблизно через два місяці після оголошення про запуск платформи, пише Business Insider.

Як зазначається, онлайн-репозиторій під назвою TrophyLab містить дані "для інженерів, науковців і виробників оборонних технологій". Йдеться, зокрема, про інформацію щодо російського основного бойового танка Т-90М та гіперзвукової ракети "Кинджал".

За даними Міноборони, наразі заявки на доступ подали понад 130 українських оборонних компаній і ще близько 300 іноземних. Українські чиновники зазначають, що база даних формується за участю підрозділів, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, розвідувальних і безпекових служб, а також наукових установ. Компаніям, які успішно проходять перевірку, доступні понад 225 креслень, аналізів компонентів і схем.

Відео дня

Коли проєкт презентували наприкінці червня, Міноборони повідомляло, що в каталозі вже було представлено 115 зразків російських безпілотників, авіаційних боєприпасів, бронетехніки та іншого озброєння, розподілених за 79 категоріями.

"Кожна ракета, безпілотник і машина, захоплені на полі бою, тепер є джерелом знань для вільного світу", – заявив тодішній міністр оборони України Михайло Федоров.

Можна отримати й фізичний зразок

Платформа TrophyLab дає можливість не лише ознайомлюватися з технічною інформацією. Користувачі також можуть подати заявку на отримання фізичного зразка російського озброєння для "офлайн-дослідження", а також запросити додаткові відомості про конкретні види російської техніки.

Згідно з інформацією на платформі, деякі отримані зразки компанії зможуть знищувати або розбирати під час випробувань та інспекцій.

Водночас доступ до TrophyLab поки що суттєво обмежений. Україна схвалює заявки лише від вітчизняних виробників, окремих наукових установ і військових підрозділів, а також компаній із країн-партнерів, які вже постачають озброєння українським військовим або пройшли перевірку Міністерства оборони.

Україна перетворює досвід війни на технології

Запуск TrophyLab є частиною масштабної стратегії України зі збору та використання даних, отриманих безпосередньо на полі бою. Київ прагне перетворити цей досвід на основу для розвитку нових оборонних технологій як в Україні, так і в західних країнах.

Україна вже стала одним із центрів розвитку оборонних стартапів. Водночас великі виробники військової техніки прагнуть випробовувати тут свої безпілотники, роботизовані системи та засоби радіоелектронної боротьби в умовах реальних бойових дій.

Такі можливості Київ пропонує дружнім державам у межах програми "Test in Ukraine" ("Випробовуй в Україні").

Крім того, Україна передала союзним країнам, зокрема Великій Британії та Німеччині, тисячі годин відеозаписів із передової, зроблених безпілотниками. Ці матеріали використовуються, зокрема, для навчання систем штучного інтелекту, які розробляють компанії в цих країнах.

Таємниці російської зброї

Як писав УНІАН, днями Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило детальну інформацію про російську балістичну ракету 3М22 "Циркон". Зокрема, у межах проєкту War&Sanctions представлено інтерактивну 3D-модель ракети, розповіли про її ключові компоненти та назвали підприємства, які беруть участь у виробництві.

За даними розвідки, "Циркон" спочатку створювали як морську ракету – Росія планувала використовувати її на атомних підводних човнах і фрегатах проєкту 22350, оснащених універсальними корабельними пусковими установками 3С14. Але під час повномасштабної війни та серйозних проблем із застосуванням Чорноморського флоту РФ росіяни адаптували ракету для запуску з берегових ракетних комплексів "Бастіон-М".

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