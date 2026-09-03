В українських F-16 дефіцит ракет: пілоти змушені стріляти з гармат, – TWZ

Один український військовий розповів, яких саме ракет і систем ППО Україні бракує найбільше.

Українські пілоти F-16 стикаються з настільки серйозним дефіцитом ракет класу "повітря-повітря", через що під час деяких денних вильотів їм доводилося покладатися виключно на вбудовані гармати винищувачів для відбиття російських повітряних загроз. Наявні запаси ракет тепер нормуються.

За даними журналістки Newsmax Шелбі Вайлдер, українські Повітряні сили відстежують поставки ракет у міру їхнього перетину кордону країни, рахуючи не лише години, а й хвилини до того, як зброя дістанеться літаків. Головне занепокоєння – чи встигнуть ракети прибути до наступної великої російської атаки, пише TWZ.

Український командир із позивним "Фантом", який представився командиром 107-ї бригади, підтвердив проблему безпосередньо: "Так, це правда. Будь-який літак без зброї марний".

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Використання F-16 в Україні

Повідомляється, що винищувачі F-16 стали важливою частиною багаторівневої ППО України: вони перехоплюють російські дрони та крилаті ракети, а також здатні протистояти російській бойовій авіації. Україна експлуатує F-16 з літа 2024 року.

"Ми зосереджуємося на захисті нашого неба від російських безпілотних дронів, щоб захистити нашу інфраструктуру всередині країни, – заявив Фантом. – Наш пріоритет серед цілей – крилаті ракети".

F-16 в основному озброєний ракетою середньої дальності AIM-120 (AMRAAM) та ракетою меншої дальності AIM-9 Sidewinder. Саме цих ракет тепер і не вистачає – вони стали товаром, доступність якого визначає, як проходить бойовий виліт.

За нестачі ракет пілоти застосовують бортову гармату, але це набагато ризикованіша тактика – особливо проти малих, повільних цілей і в нічний час. У травні 2025 року українські Повітряні сили повідомляли, що пілот F-16 знищив три цілі з гармати, перш ніж аварійна ситуація змусила його катапультуватися.

"Фантом" закликав до додаткових поставок ракет класу "повітря-повітря", а також перехоплювачів для наземних батарей Patriot: "Нам потрібно більше засобів захисту – ракети Patriot та ракети AIM-9 або AIM-120 для нашого флоту". За його словами, простого постачання літаків недостатньо – Україні потрібен стабільний і постійний конвеєр озброєння.

Ця проблема стосується всієї системи ППО України в цілому

Перехоплювачі Patriot активно витрачаються, а нові надходять невеликими партіями, через що Україна має обмежену здатність захищатися від балістичних ракет. Постійне використання перехоплювачів конкурує з величезним попитом, спричиненим війнами на Близькому Сході та загальним зростанням попиту на системи ППО в усьому світі.

"Нам як мінімум потрібно спробувати збільшити виробництво, або хоча б дозволити Україні локалізувати виробництво в Україні чи інших європейських країнах", – заявив "Фантом".

Він також зазначив, що й AIM-9, і особливо AIM-120 використовуються й у наземних системах ППО України – зокрема, AMRAAM є ударним елементом системи NASAMS, яка захищає Київ від крилатих ракет і дронів.

Окремо "Фантом" закликав західних партнерів думати не лише про разові поставки озброєння, а й про нарощування виробничих потужностей, а також докласти більше зусиль, щоб перешкодити Росії отримувати через треті країни компоненти для власного виробництва ракет.

"Нам потрібно зробити все можливе, щоб припинити постачання технологічних деталей росіянам в обхід прямих продажів, через третю сторону, – підкреслив він. – Не здивуюся, якщо росіяни використовують пральну машину, яку купують через третю сторону, щоб дістати звідти потрібні деталі для будівництва ракет".

На його думку, необхідні більш жорсткі санкції, щоб позбавити Росію доступу до цих компонентів. Проблема може загостритися ще сильніше, коли Росія проведе чергову масштабну повітряну кампанію проти України – традиційно Москва посилює удари по енергетичній інфраструктурі країни в зимові місяці.

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що закриття повітряного простору над Росією може підштовхнути Путіна до переговорів. Багато міжнародних авіакомпаній продовжують виконувати рейси до російських аеропортів, особливо до великих міст. Хоча Зеленський і наголосив, що цивільні літаки не стануть мішенню, експерти вважають, що його заяви можуть викликати занепокоєння серед комерційних авіакомпаній, які продовжують роботу в РФ.

Крім того, ми також повідомляли, що наступ РФ у серпні прискорився, але Сили оборони звільнили більше територій, ніж захопив противник. Основні територіальні завоювання росіян у серпні припали на район так званого "Фортечного поясу" у Донецькій області.

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