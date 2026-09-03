Пора бити по Росії: у The Telegraph розкрили, як Європі відповісти Путіну на диверсії

Німеччині час передати Taurus Україні і, таким чином, поставити Кремль на місце, оскільки жодна дипломатія в цьому випадку вже не допоможе.

Європейським країнам час перейти від дипломатичних протестів до жорстких заходів у відповідь на диверсії та саботаж російського диктатора Володимира Путіна.

Таку точку зору висловив у своїй колонці оглядач The Telegraph Девід Блер. Він вважає, що Німеччина могла б передати Україні крилаті ракети Taurus і дозволити наносити ними удари по військових цілях на території Росії.

Автор колонки зазначив, що Німеччина відреагувала на інцидент в аеропорту Лейпцига відповідно до традиційних дипломатичних правил. Після розслідування Берлін поклав відповідальність за те, що сталося, на Росію, викликав російського посла та оголосив про закриття російського консульства в Бонні й культурного центру в Берліні.

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Однак, на думку автора, постало питання, чи здатна така реакція зупинити Кремль.

"І чи є якісь докази того, що Путіна зупиняє цивілізований ритуал дипломатичного протесту плюс висилка?", – запитав Блер.

Співрозмовник видання з однієї з країн Центральної Європи заявив, що Росія таким чином перевіряє реакцію європейських держав на більш ризиковані дії. Якщо відповідь буде недостатньо жорсткою, масштаб подібних операцій може збільшуватися, що в подальшому призведе до жертв серед цивільного населення.

У публікації підкреслюється, що найбільш дієвою відповіддю на російський саботаж у Європі могло б стати посилення військової підтримки України.

Блер зазначив, що було б краще, якби канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переглянув позицію щодо передачі Києву далекобійних ракет Taurus. На думку автора, Німеччина могла б надати Україні цю зброю та дозволити її використання проти військових цілей на території Росії.

При цьому Велика Британія та Франція вже передавали Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP та дозволяли їх застосування проти цілей у Росії.

Автор вважає, що посилення військової підтримки України стало б для Кремля більш відчутним сигналом, ніж дипломатичні заяви та висилка російських дипломатів, які насправді можуть бути розвідниками.

Крім того, європейські держави могли б посилити тиск на російську військову логістику, боротися з так званим російським "тіньовим флотом" і координувати відповідь на кожен випадок диверсії.

"Стримування буде відновлено лише тоді, коли Росія зрозуміє, що тіньова війна неминуче призводить до наслідків, які переважають її вигоди", – йдеться у публікації.

У підсумку автор пропонує Європі не відмовлятися від існуючих міжнародних правил, а адаптувати їх до нової реальності. Одним із можливих принципів може стати посилення військової підтримки України у відповідь на кожну нову російську диверсію в Європі.

Атака на аеропорт у Лейпцигу

4 серпня в аеропорту Лейпцига безпілотник із вибухівкою опинився поблизу українського вантажного літака. Вибуху дивом не сталося, інакше наслідки могли б бути значно серйознішими. Загалом у районі аеропорту Лейпцига було помічено три безпілотники, оснащені вибуховими речовинами.

Вчора Німеччина вперше відкрито звинуватила РФ у цій атаці.

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