Скотч на очах і таємна в’язниця: заступник командира РДК розповів, як його викрала СБУ

Каплунов стверджує, що його дев’ять днів утримували без зв’язку із зовнішнім світом, допитували через підозри у контактах із ФСБ.

Заступник командира Російського добровольчого корпусу з бойової роботи Степан Каплунов розповів свою версію подій щодо свого зникнення. Чоловік розповів, що його викрали невідомі, які представилися поліцейськими, а згодом утримували на двох об’єктах без зв’язку із зовнішнім світом. Про це Каплунов розповів в інтерв’ю "Радіо НВ".

За його словами, 23 серпня його схопили біля будинку, де він жив. Невідомі повалили чоловіка на землю, одягли кайданки та посадили до чорного автомобіля BMW.

"Людині одразу висувають обвинувачення за певними статтями. А тут мене просто запхали в чорний BMW – тобто це було викрадення в чистому вигляді", – стверджує Каплунов.

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Жодних документів чи офіційних обвинувачень йому, за його словами, не показали. Згодом чоловіка ще кілька разів пересаджували – спочатку в автобус, а потім у позашляховик.

Каплунов розповів, що зрештою його доправили до місця, яке він називає "таємною в’язницею". На той момент його очі були замотані скотчем, а руки залишалися в кайданках.

"Мене помістили в камеру й прикували кайданками та ланцюгами. До того ж очі в мене були постійно закриті протягом усієї цієї доби", – заявив він.

За словами Каплунова, спочатку він не знав, хто саме його утримує. Однак під час спілкування з ним люди, які проводили допити, називали себе співробітниками державної безпеки. Згодом він дійшов висновку, що це могли бути співробітники СБУ.

Загалом, стверджує Каплунов, його утримували на двох об’єктах – близько п’яти днів на одному та ще приблизно чотири доби на іншому. Найінтенсивніше його допитували протягом перших двох днів.

За словами заступника командира РДК, йому закидали нібито комунікацію з представниками ФСБ Росії. Зокрема, стверджувалося, що він мав такі контакти, але нібито передав їх своєму безпосередньому керівнику Дмитру Іванову.

Каплунов припускає, що однією з цілей його затримання могла бути дискредитація спецпідрозділу ГУР "Тимур" та його командира. При цьому, за його словами, фізичного насильства під час утримання не було.

Через дев’ять днів після викрадення Каплунова, за його словами, знову привезли до будинку, біля якого його схопили. Там силовики проводили обшук у його квартирі.

Про те, що в цей момент відбувається навколо, він практично нічого не знав, оскільки був без засобів зв’язку. Проте чоловік почув через вікно стрілянину, яка згодом стала однією з найрезонансніших подій у Києві.

"Усі, скажімо так, резонансні події, які всі могли бачити в телеграм-каналах і новинних пабліках, я чув виключно через вікно. Тобто я чув, що відбувається якась стрілянина", – розповів Каплунов.

За його словами, після завершення обшуку бійці спецпідрозділу "Тимур" фактично силою забрали його звідти.

Що відомо про стрілянину в Києві

Нагадаємо, стрілянина в Києві сталася 2 вересня на житловому масиві Березняки. Напередодні начальник штабу РДК Олександр Фортуна повідомив про викрадення Каплунова, а адвокат заявив, що його підзахисного нібито утримували співробітники СБУ.

Згодом стало відомо про стрілянину біля будинку, де жив Каплунов і куди його привезли для проведення обшуку. СБУ заявила, що проводила невідкладні слідчі дії у справі про теракт, який, за версією спецслужби, організували російські спецслужби. За даними СБУ, група людей здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу, намагалася перешкодити слідчим діям і заблокувала автомобілями проїзд.

Водночас представники ГУР та РДК заявили про незаконне викрадення Каплунова. Президент Володимир Зеленський назвав стрілянину за участю силовиків ганебною та заявив про необхідність розслідування і кадрових рішень. Розслідуванням інциденту займаються ДБР та Офіс генерального прокурора.

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