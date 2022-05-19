Більш дрібні підрозділи окупантів також скорочують бойові завдання.

В США зазначають, що амбіції кремлівського режиму щодо України помітно знизилися.

Представник Міністерства оборони США повідомив NYT, що, у міру того, як війна наближається до кінця 12-го тижня, російські сили внесли корективи в свої дії.

Вони тепер атакують більш дрібними підрозділами, що є відповіддю на організаційні проблеми і опір українських захисників, заявив Пентагон в середу.

За версією американського оборонного відомства, це свідчить про зниження кремлівських амбіцій щодо України. Замість типових груп, що складаються з декількох сотень солдатів, напади іноді очолювали армійські роти, що налічували від декількох десятків до сотні солдатів. Ці більш дрібні підрозділи, за словами чиновника, також скорочують завдання.

Нагадаємо, в посольстві США висловилися про ядерну загрозу для України з боку РФ.

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