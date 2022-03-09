В результаті атаки супротивника знищено два житлових будинки.

Ворог наніс авіаудар по житлових будинках на Сумщині, з-під завалів будинків вдалося врятувати 5 осіб, з них - 2 дитини.

Про це повідомляє ДСНС на своїй сторінці у Telegram.

"9 березня, ворожа авіація нанесла удар по житлових будинках на вул. Шевченка в м. Лебедин. О 01:42 на місце події залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини для проведення аварійно-рятувальних робіт. Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з-під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб, з них 2 дитини. Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлових будинки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог почав бомбити військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти. Бомби ворога не раз падали на Суми, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Українська та російська сторони домовилися про евакуацію людей із Сум до Полтави гуманітарним коридором.

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