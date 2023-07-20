Уражено шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Також, нашими захисниками було знищено один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі повідомили, що упродовж доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три крилаті ракети морського базування "Калібр", п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К", чотири крилаті ракет Х-22, сім крилатих ракет "Онікс" та 19 ударних БпЛА типу "Shahed".

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"За результатами бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 2 крилаті ракети "Калібр", 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К" та 13 ударних БпЛА типу "Shahed". Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - мовиться у зведенні.

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За даними Генштабу, ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ЗСУ успішно відбили атаки противника південно-західніше Масютівки, що на Харківщині. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки. На Авдіївському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.