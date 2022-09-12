Окупанти не можуть змиритися з розгромом на Харківському напрямку, тому продовжують виправдовуватися фейками.

Російські пропагандисти вигадали нову побрехеньку про контрнаступ українських військових у Харківській області. Цього разу їм ввижаються "війська НАТО" у Вовчанську.

На чергову порцію однотипних фейків звернув увагу блогер та офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Ідентичні нісенітниці про НАТО у Вовчанську майже одночасно з'явилися на пропагандистських каналах у Telegram. Його активно тиражують російські "воєнкори", які щодня пишуть про війну в Україні.

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За версією пропагандистів, "війська НАТО" зайшли не лише у Вовчанськ, а й у Козачу Лопань. Українських військових нібито у цих містах практично немає, є лише "англомовні".

"Вовчанськ зайняли війська НАТО. Саме так і ніяк інакше. Пишуть звідти, що українських нацистів у місті практично немає. Багато чорношкірих та англомовних. Така сама ситуація в Козачій Лопані", – писали пропагандисти.

Водночас "Штірліц" нагадав, хто саме звільнив Вовчанськ, додавши фото українських воїнів на тлі українського прапора над адміністративною будівлею міста.

"Шах і мат", - лаконічно прокоментував офіцер.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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