Українські рятувальники щодня знешкоджують тисячі небезпечних предметів, але ця робота на роки.

Міни, розтяжки, нерозірвані снаряди, залишені після себе рашистами, несуть загрозу життю та здоров'ю цивільних. Знешкодженням небезпечних зарядів та їхніх залишків займаються працівники ДСНС.

Так, від початку повномасштабного вторгнення РФ лише у Чернігівській області фахівцям з піротехнічних робіт здійснено близько 1200 виїздів для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

За цей час виявлено та вилучено 22 тис. 418 вибухонебезпечних предметів, обстежено 557 гектарів території Чернігівського та Ніжинського районів, 146 кілометрів автодоріг, об’єкти інфраструктури тощо.

Допомагає чернігівським піротехнікам, мабуть, найвідоміший пес України Патрон, який напередодні з рук президента Зеленьского отримав медаль "За віддану службу".

ООН називає Україну однією з найбільш замінованих країн у світі. За даними бюро, навіть до початку повномасштабного військового вторгнення Росії 1,8 мільйона українців перебували в оточенні мін з 2014 року.

Нагадаємо, в Україні працює інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок. Українські рятувальники щодня знешкоджують тисячі небезпечних предметів, але ця робота на роки.

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