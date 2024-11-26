Цей населений пункт стратегічно важливий для окупантів.

Для російських окупаційних військ на Сіверському напрямку дуже важливим є захоплення Білогорівки, але в них не виходить здійснити свої наміри. Загарбники обмежені у проведенні тактичних штурмів через погодні умови та надзвичайно погану орієнтацію на місцевості.

В етері телемарафону начальник артилерії 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ Максим Антонов розповів про обстановку в Білогорівці, невдалий штурм якої міг стати причиною зняття командувача російським угрупованням "Південь":

"Вони вважають, якщо візьмуть даний населений пункт, то проведуть інженерне обладнання позицій, а потім зможуть накопити резерви і висунутись на Сіверськ з метою його оточення".

За словами військового, останнім часом на цій ділянці фронту зменшилася кількість російських штурмів. В першу чергу це пов'зано з погодними умовами, які дозволяють проводити будь-які тактичні дії лише в обмеженій кількості.

Відео дня

"По-друге, особовий склад противника досить погано орієнтується на місцевості. Це показала практика бойових дії. Вйськовослужбовці РФ, яких ми брали в полон, не орієнтувалися на місцевості", - акцентував він.

Для того, щоб хоч якось заводити свої штурмові групи, окупанти застосовували безпілотники. "Піднімали в повітря коптери і штурмова група йшла під коптери".

Антонов зазначив, що вони неодноразово фіксували відмови російських загарбників йти на штурм на Сіверському напрямку. Противник, судячи з перехоплень, робив це через страх загинути або отримати поранення:

"Це відбувається, коли вже починаються штурмові дії. Наприклад, йде перша штурмова група, потім друга, третя. І кожна зазнає невдачі. У решти, які сидять і бачать ці невдачі, з’являються думки, що можливо командування їх відправляє на смерть. Це було неодноразово видно з перехватів - командири їм прямо в ефірі погрожували убивством через відмову виконувати певні задачі".

Крім того, за словами військового, останнім часом зменшилася кількість розвідних БПЛА типу "Орлан". Це пов’язано, як з роботою українських розрахунків зенітних FPV-дронів, так і з поганою погодою.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, днями росЗМІ написали про звільнення російського генерала-полковника Геннадія Анашкіна, який командував угрупованням "Південь".

Окупанта зняли з посади через те, що він подавав неправдиву інформацію про просування окупаційних військ поблизу українського міста Сіверськ.

Варто нагадати, що росіяни намагаються захопити Білогорівку, яка розташована на кордоні Луганської та Донецької областей, вже фактично два роки.

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