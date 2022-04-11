Росія планує вийти на адмінмежі Донецької і Луганської областей, зараз ворог намагається утримати сухопутний коридор та закріпитися в межах Херсонщини.

Російська Федерація майже завершила підготовку до наступальної операції на сході України і може розпочати активні бойові дії найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу в Українському медіацентрі.

"За нашою інформацією, противник перейшов до фази завершення відновлення своїх підрозділів і перекидання їх на території Донецької та Луганської областей. Ми прогнозуємо, що активні бойові дії розпочнуться на цих територіях уже десь найближчим часом. Водночас українська армія до цього готова. Ми не можемо прогнозувати, коли власне це відбудеться. Є повідомлення західних джерел. Водночас противник уже майже завершив підготовку до наступальної операції", - сказав Мотузяник.

Він зауважив при цьому, що з початку активної фази війни, яку Росія розв’язала проти України, у Донецькій та Луганській областях активні штурмові дії з боку противника фактично не припинялися.

"Останнім часом у Донецькій та Луганській областях уздовж лінії розмежування кількість російських військ значно збільшилася і буде продовжувати збільшуватись", - зазначив він.

Мотузяник повідомив, що, окрім того, що Росія планує вийти на адмінмежі Донецької і Луганської областей, наразі підрозділи загарбника намагаються утримати сухопутний коридор та закріпитися в межах Херсонщини.

"Це те, що ми можемо спостерігати прямо зараз", - зазначив він.

Напередодні Олексій Арестович анонсував два тижні важких боїв на Донбасі, які визначать долю наступної фази війни. Ба більше, окупанти активізували зусилля в напрямку Запоріжжя та Херсона.

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай нагадав, що окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони двох східних областей. Луганщині Гайдай прогнозує "маріупольський" сценарій.

Нещодавно генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун спрогнозував, що нова фаза російського вторгнення може початися вже на цьому тижні.

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