А мобілізованих чоловіків з "ДНР" і "ЛНР" окупанти з РФ використовують в якості живих щитів.

Окупанти бояться йти в наступ на території Харківської області через успішні оборонні дії ЗСУ. Вони переживають за своє життя. А мобілізованих чоловіків з так званих "ДНР" і "ЛНР" кадрові російські військові використовують в якості живого щита.

Відповідна інформація стала відома завдяки новому перехопленню розмови від СБУ. На аудіозаписі солдат з "ДНР " розповідає, як на Харківщині ЗСУ ефективно знищують ворогів.

"Місія наша — вижити, розумієш. Коротше, не можу вже передати, як це воно на нервах все це. Справа в тому, що тут приїхали люди, відстрілялися і їдуть, а ми тут постійно", — заявив окупант.

Далі солдат каже, що доводиться самостійно собі готувати. Його підрозділ вже встиг винести все з погребів мирних жителів в регіоні.

"Росія залишає після себе руїни. Село називається, недалеко від Ізюма, Топольське, а поруч Мала Комишуваха. Прорватися вони [росіяни] туди не можуть. 9 травня це все не скінчиться", — продовжив солдат з "ДНР".

Далі окупант розповів своїй матері, що відмовився підписувати контракт. А потім розповів, як мобілізованих чоловіків з "ДНР" і "ЛНР" кидають на передову в якості живого щита. При цьому ЗСУ дуже ефективно обороняються.

"Спочатку просто наших кидали наперед, з іншого взводу і навіть роти. Їх мертвими попривозили — на броньовик стрибає і поїхали на зачистку села, а там завжди чекають і стріляють укропи. А сьогодні і вчора люди почали відмовлятися, росіяни відмовилися, наші відмовилися, ну луганчани поїхали. Ну а я сказав: "Ну на*ер — стріляй в мене, я не поїду", — підсумував солдат.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог намагається поліпшити тактичне положення в районі Ізюма. Окупанти працюють за двома напрямками: Андріївка — Заводи і Дібровне — Курулька

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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