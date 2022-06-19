Зокрема, знищено ворожу самохідну артилерійську установку та чотири артилерійські тягачі.

На сході України у неділю, 19 червня, українські військові ліквідували 14 російських окупантів та техніку противника.

Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні, 19 червня, наші воїни знищили 14 осіб особового складу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українськими бійцями було знищено ворожу самохідну артилерійську установку та чотири артилерійські тягачі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Луганської Обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що українські військові успішно відбили атаку російських окупантів в районі селища Тошківка Луганської області.

За даними американського Інституту вивчення війни, 18 червня російські загарбницькі війська домоглися незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але значною мірою застопорилися на інших напрямках наступу.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України знищили пункт управління 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації.

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена запевнили, що будуть продовжувати надавати суттєву військову допомогу Україні доти, доки Росія не припинить бойові дії.

Вас також можуть зацікавити новини: