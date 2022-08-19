Кількість знищених російських танків в Україні вже досягла 1 899 одиниць.

Кількість знищених російських танків в Україні вже досягла 1 899 одиниць. Ще один до "скарбнички" записали військові 30 ОМБр разом із побратимами з 49-го батальйону.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

На оприлюднених кадрах добре видно, що від потужного вибуху через детонацію боєкомплекту башта російського танка підлетіла вгору на кілька десятків метрів. Феєрверк вийшов такий, як треба.

Як УНІАН повідомляв, на Луганщині знищена ремонтна база окупантів разом з ними. Приблизні втрати противника складають близько ста одиниць бойової техніки та щонайменше півсотні окупантів.

Тим часом на Херсонщині українські військові знову влучили у Каховський міст, який окупанти щойно відновили. Радник голови Херсонської ОВА зазначив, що очікує на "відкриття" Антонівського мосту, яке обіцяють росіяни.

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабі, ЗСУ відбили спроби наступу росіян на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, і завдали їм втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: