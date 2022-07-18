Ворожа техніка не стояла на місці, а знаходилася в русі, однак це не завадило оператору ПТРК влучити в нього.

Чергова група російських "туристів" познайомилася з протитанково-ракетним комплексом "Стугна-П" вітчизняного виробництва. Цього разу постаралися бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Про це інформує телеграм-канал 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців.

На кадрах видно, що постріл вийшов надзвичайно філігранним. З моменту пострілу до ураження російської БТР минуло приблизно 22 секунди. Ворожа техніка не стояла на місці, а знаходилася в русі, однак це не завадило оператору ПТРК влучити в нього.

Про ПТРК "Стугна-П"

Цей комплекс ще з перших днів повномасштабної війни демонструє не тільки здатність перетворювати бронетехніку ворога на металолом, але і рятувати життя операторів.

Вітчизняна зброя має вкрай високі характеристики, що дозволяють знищувати з неї будь-який танк противника, не говорячи вже про іншу бронетехніку. Працювати з ним можливо у будь-який час доби, приціл має електронно-оптичний перетворювач, або, на сучасніших версіях – тепловізор.

Сам комплекс, враховуючи його можливості, доволі мобільний, пускова важить близько 40 кг, а ракета – 30 кг. Тобто для його застосування та переміщення достатньо розрахунку з декількох осіб.

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